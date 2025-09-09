Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по школі у Краматорську (Донецька обл.), наслідки атаки встановлюються, повідомила міська рада.

"У Краматорську росіяни дроном вдарили по школі. О 9:42 відбувся повторний обстріл Краматорська. Попередньо, з застосуванням ударного БпЛА, російські війська вдарили по території освітнього закладу міста", йдеться у повідомленні міськради у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється, що на місці працюють всі відповідні служби.

Зранку Краматорськ вже перебував під ударом російських безпілотників. О 8:10 зафіксовано влучання поряд з багатоквартирним будинком, о 8:42 - влучання ударного БпЛА в багатоквартирний житловий будинок. Дані про постраждалих наразі не надходили.