Інтерфакс-Україна
Події
08:04 09.09.2025

Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

1 хв читати
Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін
Фото: Фб Прокудіна

Минулої доби російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого п’ятеро людей дістали поранення.

"Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Золота Балка, Високе, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Крупиця, Монастирське, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Веселе та місто Херсон", - інформує глава ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові вели вогонь по критичній та соціальній інфраструктурі й житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки та понівечено приватні автомобілі.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — повідомив Прокудін у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

UKR.NET- новини з усієї України

