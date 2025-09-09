Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 137 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 45 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 137 окупантів, з яких 82 — безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські воїни знешкодили одну гармату, чотири автомобілі, два мотоцикли, 12 безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, п’ять бойових зіткнень триває досі.

