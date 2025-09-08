22:11 08.09.2025
Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі
Колишня очільниця дипломатичної місії Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс призначена послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі.
"Зустрічайте нового Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі – пані @MelSimmonsFCDO (Мелінда Сіммонс - ІФ-У) Привітаємо нового посла разом!", - Повідомило Британське посольство у Варшаві в соцмережі Х у понеділок.
Сама Мелінда Сіммонс поділилася цим дописом, підписавши його: "Моя нова візитна картка!"
Раніше, з 2019 по 2023 рік, Мелінда Сіммонс очолювала дипломатичну місію Великої Британії в Україні.
Джерело: https://x.com/melsimmonsfcdo/status/1965006131253940335?s=46