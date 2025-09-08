Інтерфакс-Україна
22:11 08.09.2025

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Колишня очільниця дипломатичної місії Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс призначена послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі.

"Зустрічайте нового Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Польщі – пані @MelSimmonsFCDO (Мелінда Сіммонс - ІФ-У) Привітаємо нового посла разом!", - Повідомило Британське посольство у Варшаві в соцмережі Х у понеділок.

Сама Мелінда Сіммонс поділилася цим дописом, підписавши його: "Моя нова візитна картка!"

Раніше, з 2019 по 2023 рік, Мелінда Сіммонс очолювала дипломатичну місію Великої Британії в Україні.

Джерело: https://x.com/melsimmonsfcdo/status/1965006131253940335?s=46

Теги: #польща #призначення #посол #британія

