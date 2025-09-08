Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Троє людей отримали поранення протягом доби в Сумській області внаслідок російських обстрілів, серед них – двоє співробітників ДСНС, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У селі Миколаївської сільської громади внаслідок атаки ворожого БпЛА поранений 69-річний чоловік. Безпілотник влучив на територію домоволодіння. Постраждалого з множинними пораненнями доставили до лікарні, прооперували. Наразі перебуває під наглядом медиків", – поінформував він у Телеграмі.

Крім того, у Білопільській громаді під удар ударного безпілотника потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки. Постраждали 33-річний та 28-річний співробітники ДСНС. Їх госпіталізували, лікарі проводять обстеження та надають необхідну допомогу.