Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем, виконувачем обов'язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо.

"Також обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами", - написав Єрмак у телеграм-каналі за результатами розмови.

Він наголосив, що Володимир Путін розуміє виключно силу, і не хоче припиняти війну, тому необхідно продовжувати тиск на Росію.

Єрмак подякував президенту США Дональда Трампа за лідерство у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.