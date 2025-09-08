Інтерфакс-Україна
Події
15:53 08.09.2025

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

2 хв читати
Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ
Фото: https://t.me/suspilnenews

Апеляційний суд залишив під вартою працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова, підозрюваного у держзраді, повідомляє "Суспільне" в телеграм-каналі в понеділок.

"За даними слідства, у 2012 по 2015 рр. Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС. Гусаров не визнає вини. Його захист стверджує, що насправді він передавав дані знайомому з Управління державної охорони, не знаючи, що той співпрацює з росіянами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Суспільного", адвокатка заявила, що під час затримання СБУ Гусарова побили.

"Суд відхилив скаргу захисту й залишив Гусарова у СІЗО", - зазначає видання.

СБУ 8 вересня повідомила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі ворога.

За інформацією СБУ, окрім співробітника НАБУ, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше. "Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.

В СБУ не назвали імені зазначеного співробітника НАБУ. В той же час, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йшлося про Віктора Гусарова.

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров.

"Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн", - зазначили в СБУ.

Теги: #гусаров #суд #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 08.09.2025
Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

12:31 08.09.2025
ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго – адвокати бізнесмена

ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго – адвокати бізнесмена

10:35 08.09.2025
Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

04:54 07.09.2025
Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

13:12 06.09.2025
НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

10:35 06.09.2025
Підсанкційна особа часів режиму Януковича та столична забудовниця підозрюються у незаконному заволодінні 18 га землі

Підсанкційна особа часів режиму Януковича та столична забудовниця підозрюються у незаконному заволодінні 18 га землі

17:29 05.09.2025
Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що Печерський суд без доказів подовжив йому домашній арешт

Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що Печерський суд без доказів подовжив йому домашній арешт

08:41 04.09.2025
Адміністрація Трампа просить Верховний суд США терміново зберегти його тарифи, скасовані раніше судами

Адміністрація Трампа просить Верховний суд США терміново зберегти його тарифи, скасовані раніше судами

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрома Алояна заступником секретаря РНБО

Військова частина атакована під російським Хабаровським, її військові здійснювали злочини на Київщині - джерела

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА