Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

Фото: https://t.me/suspilnenews

Апеляційний суд залишив під вартою працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова, підозрюваного у держзраді, повідомляє "Суспільне" в телеграм-каналі в понеділок.

"За даними слідства, у 2012 по 2015 рр. Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС. Гусаров не визнає вини. Його захист стверджує, що насправді він передавав дані знайомому з Управління державної охорони, не знаючи, що той співпрацює з росіянами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Суспільного", адвокатка заявила, що під час затримання СБУ Гусарова побили.

"Суд відхилив скаргу захисту й залишив Гусарова у СІЗО", - зазначає видання.

СБУ 8 вересня повідомила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі ворога.

За інформацією СБУ, окрім співробітника НАБУ, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше. "Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.

В СБУ не назвали імені зазначеного співробітника НАБУ. В той же час, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йшлося про Віктора Гусарова.

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров.

"Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн", - зазначили в СБУ.