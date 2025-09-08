Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що в поточному році відомство особливо сильно зіткнулося з інформаційною кампанією, яка була спрямована на зневіру молоді в можливості навчатися в Україні.

"На Саміті точно варто буде говорити про вплив інформаційних кампаній на свідомість дітей. Тому що, на наше переконання, в цьому році ми особливо сильно зіткнулися з певною інформаційною кампанією, яка була спрямована на те, щоб зневірити нашу молодь в можливості навчатися в Україні", - сказав Лісовий на пресконфренції щодо п'ятого саміту Перших леді та джентльменів.

За його словами, ця проблематика буде стосуватися не тільки українського досвіду, а й дозволить поділитися з партнерами рішеннями, які можуть бути корисними для них. "Це важливо. Тому що під такі самі атаки можуть підпасти і вони в майбутньому", - наголосив міністр.