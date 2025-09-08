Інтерфакс-Україна
Події
14:05 08.09.2025

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

1 хв читати
Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що в поточному році відомство особливо сильно зіткнулося з інформаційною кампанією, яка була спрямована на зневіру молоді в можливості навчатися в Україні.

"На Саміті точно варто буде говорити про вплив інформаційних кампаній на свідомість дітей. Тому що, на наше переконання, в цьому році ми особливо сильно зіткнулися з певною інформаційною кампанією, яка була спрямована на те, щоб зневірити нашу молодь в можливості навчатися в Україні", - сказав Лісовий на пресконфренції щодо п'ятого саміту Перших леді та джентльменів.

За його словами, ця проблематика буде стосуватися не тільки українського досвіду, а й дозволить поділитися з партнерами рішеннями, які можуть бути корисними для них. "Це важливо. Тому що під такі самі атаки можуть підпасти і вони в майбутньому", - наголосив міністр.

Теги: #навчання #міносвіти #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 05.09.2025
Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

11:32 05.09.2025
Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

11:25 01.09.2025
У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

11:20 01.09.2025
В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

10:04 01.09.2025
Новий навчальний рік можливий завдяки українським воїнам - звернення Шмигаля і Лісового

Новий навчальний рік можливий завдяки українським воїнам - звернення Шмигаля і Лісового

09:46 01.09.2025
В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

15:28 30.08.2025
Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

17:05 29.08.2025
Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

13:47 28.08.2025
Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

10:12 28.08.2025
У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

В Києві та області у другій половині дня очікується гроза

Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Зеленська планує зустрітися з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Реформа шкільного харчування підштовхне партнерів бути активнішими в її підтримці, вважає Зеленська

Цьогорічний саміт Перших леді та джентльменів має відвідати рекордна кількість високих гостей - Зеленська

Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке тероризувало Прикарпаття

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленко у справі "Роттердам+"

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА