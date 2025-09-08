Інтерфакс-Україна
Події
08:52 08.09.2025

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

1 хв читати
ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Сили оборони в ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих БпЛА з 142, що атакували Україну, зафіксовано влучання 26-ти ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 8 вересня (із 22.00 7 вересня) ворог атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зазначили в Повітряному командуванні.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 08.09.2025
Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

09:08 06.09.2025
Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

10:29 05.09.2025
Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

09:21 05.09.2025
В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

08:19 05.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

09:22 04.09.2025
Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

09:22 03.09.2025
ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

17:07 02.09.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

08:39 02.09.2025
ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

19:45 31.08.2025
Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

Сили безпілотних систем вразили 613 ворожих цілей впродовж доби

ВАЖЛИВЕ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по житловій двоповерхівці в Новодонецькому, загинуло двоє цивільних

Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

Атака дронами по Запоріжжю: у лікарнях залишаються 44 постраждалих

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА