ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Сили оборони в ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих БпЛА з 142, що атакували Україну, зафіксовано влучання 26-ти ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 8 вересня (із 22.00 7 вересня) ворог атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зазначили в Повітряному командуванні.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває.