П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, п'ятеро постраждалих та пожежі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, за його словами, в Богданівській громаді Павлоградського району через атаку БпЛА виникла пожежа. Її ліквідували.

Також під ворожим ударом була Синельниківщина. Противник застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня.

Крім того, під ворожим ударом опинилася Нікопольщина. Гучно було у райцентрі, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Горіла суха трава. Вогонь вгамували. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Між тим, до медиків звернувся ще один чоловік, постраждалий через атаку на Кривий Ріг напередодні. Він лікуватиметься амбулаторно. Таким чином, загалом потерпілих – п'ятеро.

Глава ОВА додав, що вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО та збили 3 безпілотники.