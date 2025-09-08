Інтерфакс-Україна
Події
08:51 08.09.2025

П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

1 хв читати
П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, п'ятеро постраждалих та пожежі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, за його словами, в Богданівській громаді Павлоградського району через атаку БпЛА виникла пожежа. Її ліквідували.

Також під ворожим ударом була Синельниківщина. Противник застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня.

Крім того, під ворожим ударом опинилася Нікопольщина. Гучно було у райцентрі, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Горіла суха трава. Вогонь вгамували. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Між тим, до медиків звернувся ще один чоловік, постраждалий через атаку на Кривий Ріг напередодні. Він лікуватиметься амбулаторно. Таким чином, загалом потерпілих – п'ятеро.

Глава ОВА додав, що вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО та збили 3 безпілотники.

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 08.09.2025
Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

03:08 08.09.2025
Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу: поранено вісім цивільних – Лисак

Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу: поранено вісім цивільних – Лисак

08:49 07.09.2025
Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

08:19 07.09.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

22:10 06.09.2025
Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

20:50 06.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

20:16 06.09.2025
Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

08:37 06.09.2025
Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

08:00 06.09.2025
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

09:51 05.09.2025
Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

ВАЖЛИВЕ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по житловій двоповерхівці в Новодонецькому, загинуло двоє цивільних

Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

Атака дронами по Запоріжжю: у лікарнях залишаються 44 постраждалих

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА