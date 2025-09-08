Інтерфакс-Україна
08:45 08.09.2025

Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

Фото: Херсонська ОВА

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів 2 людини зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Розлив, Білозерка, Станіслав, Ромашкове, Велетенське,  Кізомис, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Інгулець, Микільське, Берислав, Дудчани, Крупиця, Золота Балка, Михайлівка, Томарине, Ольгівка, Тягинка, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, свердловину та приватні гаражі.

Глава ОВА додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136".

