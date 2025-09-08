08:43 08.09.2025
Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Рятувальники ліквідували загорання на промисловому підприємстві в Київській області, спричиненого атакою ворожих безпілотників, повідомили у Держслужбі з НС.
"Вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загорання на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано", - сказано в телеграмі.
На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Загиблих та постраждалих немає.
Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.