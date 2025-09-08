Інтерфакс-Україна
Події
08:43 08.09.2025

Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

1 хв читати
Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ліквідували загорання на промисловому підприємстві в Київській області, спричиненого атакою ворожих безпілотників, повідомили у Держслужбі з НС.

"Вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загорання на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано", - сказано в телеграмі.

На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Загиблих та постраждалих немає.

Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.

 

