05:05 08.09.2025

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 90 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 34 атаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також українські військові знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

