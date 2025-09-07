Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

На Харківському шосе в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів, двоє загиблих та троє постраждалих внаслідок аварії, повідомили у пресслужбі столичної поліції.

"За попередньою інформацією, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan", - сказано в телеграмі.

Правоохоронці зазначають, що керманич та 45-річний пасажир Audi загинули на місці події, сам автомобіль загорівся від удару.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Дарницькому районі столиці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху", - сказано в повідомленні.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.