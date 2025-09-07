Стармер: Путін вважає, що може діяти безкарно

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на масовану повітряну атаку РФ проти України, зазначивши що "зараз, як ніколи раніше, ми маємо твердо підтримувати Україну та її суверенітет".

"Я вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та інші міста України, в результаті якого загинули цивільні особи та було пошкоджено інфраструктуру. Вперше було завдано шкоди серцю цивільного уряду України. Ці боягузливі удари свідчать про те, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він не серйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми маємо твердо підтримувати Україну та її суверенітет", - йдеться у заяві прем'єра на сайті британського уряду.