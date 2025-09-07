В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

У понеділок, 8 вересня, в Україні вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Києві у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 вересня найвища температура вдень була 32,7° в 2008р., найнижча вночі 3,3° в 1991р..

У вівторок, 9 вересня, в Україні вночі у західних, східних областях, Криму та Приазов'ї, вдень – по всій країні місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.