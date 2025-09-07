Інтерфакс-Україна
Події
12:00 07.09.2025

В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

1 хв читати
В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

У понеділок, 8 вересня, в Україні вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Києві у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 вересня найвища температура вдень була 32,7° в 2008р., найнижча вночі 3,3° в 1991р..

У вівторок, 9 вересня, в Україні вночі у західних, східних областях, Криму та Приазов'ї, вдень – по всій країні місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 04.09.2025
Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

13:18 02.09.2025
Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

12:39 01.09.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

13:14 31.08.2025
Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

12:33 28.08.2025
П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

12:37 26.08.2025
Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

12:46 24.08.2025
По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

13:26 23.08.2025
Короткочасний дощ пройде на День незалежності по всій Україні, повітря буде прохолодним

Короткочасний дощ пройде на День незалежності по всій Україні, повітря буде прохолодним

13:56 22.08.2025
Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

12:47 22.08.2025
Найближчі два дні будуть прохолодними та дощовими, у День Незалежності в Києві очікується короткочасний дощ

Найближчі два дні будуть прохолодними та дощовими, у День Незалежності в Києві очікується короткочасний дощ

ВАЖЛИВЕ

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

Ляєн: Кремль зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей

Внаслідок ворожої повітряної атаки у Київській області постраждала людина, є руйнування житла та стайні – ОВА

УЧХ надавав допомогу постраждалим через ворожу атаку по Запоріжжі

Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування – ОВА

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА