Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відреагувала на нічну ворожу атаку ракетами та дронами.

"Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", - написала Свириденко у власному Телеграм-каналі.

Вона наголосила на необхідності посилення санкційного тиску на РФ, " передусім проти російської нафти й газу".

"А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - написала Свириденко.