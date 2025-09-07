Інтерфакс-Україна
04:54 07.09.2025

Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру, обрано запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у суботу.

"Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків", - йдеться в повідомленні пресслужби КМП.

За даними обвинувачення підозрювані створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

"Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України", - вказано в повідомленні прокуратури.ю

Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

