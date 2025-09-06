Інтерфакс-Україна
23:45 06.09.2025

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Міністерство оборони України провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс, повідомляє телеграм-канал Міноборони у суботу.

Зокрема цілковиту підтримку парламенту й Міноборони має поданий до ВР президентом України проєкт закону "Про Військового омбудсмана".

Натомість Мініоборони підтримало позицію профільних комітетів ВР щодо виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", - зазначено в повідомленні Міноборони.

Що ж до законопроєкту №13260, який стосується відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби, то він має підтримку в комітетах, про що в спільній заяві повідомили голови Комітету правоохоронної діяльності Сергій Іонушас та Комітету нацбезпеки Олександр Завітневич.

