Інтерфакс-Україна
Події
21:40 06.09.2025

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

2 хв читати
Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що за час війни Україна вийшла на показник частки озброєнь власного виробництва у 60%. Окрім того президент відзначив результативність тижня що минає для посилення підтримки України з боку держав-партнерів.

"Загалом тиждень вийшов, на мій погляд, дуже результативний. Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія – це географія підтримки та заходів тільки за цей один тиждень. Коаліція охочих – 35 країн. У гарантіях безпеки для України 26 країн, і це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії. Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність і суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато цих компонентів ми погодили з партнерами за основу", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Окремо президент торкнувся питання виробництва зброї.

"Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 % зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - зазначив Зеленський.

Серед першочергових цілей України він назвав "виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем".

 

Теги: #зброя #зеленський #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 06.09.2025
Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

07:30 06.09.2025
Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

21:17 05.09.2025
Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

18:22 05.09.2025
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

18:07 05.09.2025
Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

16:41 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

16:34 05.09.2025
Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

16:33 05.09.2025
МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

16:06 05.09.2025
Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

16:03 05.09.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

ОСТАННЄ

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА