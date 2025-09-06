Інтерфакс-Україна
Події
02:34 06.09.2025

Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 132 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 38 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 132 окупанти, із них 80 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також українські військові знищили дев’ять автомобілів, 19 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; пошкоджено один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві ворожі гармати.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Qym99L5P3Gn7gWBr4aojyMwmc2EmRJthQxbJFJ1U5mk8EnirP7FArnH1LW12RiQPl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

