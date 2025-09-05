Інтерфакс-Україна
19:09 05.09.2025

Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

У Великій Британії відбулися масштабні перестановки в уряді - главою МЗС стала Іветт Купер, а главу МЗС Великої Британії Девіда Леммі призначили віцепрем'єром країни, повідомляє в п'ятницю газета The Guardian.

"За даними джерел на Даунінг-стріт, Іветт Купер стане новим міністром закордонних справ Великої Британії. Таке рішення ухвалено на тлі масштабної перестановки в уряді, яку розпочав (прем'єр-міністр Великої Британії) Кір Стармер після гучного звільнення його заступниці Анджели Рейнер", - зазначає видання.

Повідомляється, що Девід Ламмі також обійме посаду міністра юстиції. За даними з урядових кіл, міністр юстиції Шабана Махмуд очолить міністерство внутрішніх справ.

