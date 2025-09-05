Сійярто: Угорщина не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору"

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору", повідомляє Telex.

"Угорщина відкрито купує російську нафту, тому що у неї немає іншого виходу, тоді як інші європейські країни таємно купують російську нафту обхідним шляхом, тому що вона дешевша", - сказав Сіярто у п'ятницю на пресконференції за підсумками засідання Спільного економічного комітету Угорщини та Азербайджану.

Міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини також запитали про нещодавню заяву президента США Дональда Трампа, який закликав європейські країни припинити купувати російську нафту. "Не даймо себе обдурити лицемірам, бо значна частина тих, хто найголосніше критикує Угорщину та Словаччину за закупівлю нафти, також купує російську нафту, тільки опосередковано, через певні азійські країни", – сказав він.

"А те, що Угорщина співпрацює з Росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що ЄС відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі. І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном", – додав Сійярто.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 4 вересня заявив, що Трамп незадоволений тим, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту і цим допомагають російській воєнній машині.

Єврокомісія ще навесні презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти.