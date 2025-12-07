Інтерфакс-Україна
18:56 07.12.2025

Угорщина й Словаччина збираються оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту нафти й газу з РФ

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Угорщина та, ймовірно, Словаччина оскаржуватимуть в Європейському суді план ЄС щодо заборони імпорту російського газу й нафти, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на платформі X в неділю.

"Щойно наступного тижня план RePowerEU буде прийнято, разом зі Словаччиною ми подамо до Європейського суду клопотання про анулювання та проситимемо про призупинення дії постанови на час судового розгляду", - написав Сійярто на X.

Вын пояснив такий крок тим, що заборона імпорту російської нафти та газу "зробить неможливим безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін".

Також Сійярто звинуватив ЄС в "масштабному юридичному шахрайстві", оскільки на його думку RePowerEU "є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення". Угорський міністр стверджує, що цей план суперечить договорам ЄС, якими енергетична політика визнана національною компетенцією.

