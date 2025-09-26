Інтерфакс-Україна
18:33 26.09.2025

Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

Україна проводила антиугорську політику протягом десяти років, стверджує міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи заборону на в'їзд в Україну для трьох високопоставлених угорських військових чиновників у відповідь на заборону на в'їзд для українського військового командира Угорщиною.

"Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову, на нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було атаковано, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд до України. А натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС?", - написав Сіярто в соцмережі Х в п'ятницю.

Як повідомлялося, раніше в п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запровадження заборони на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. "Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників", - написав він в Х, додавши, що "на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових".

В липні уряд Угорщини заборонив в’їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає начебто відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, що є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини. 28 серпня Сійярто заявив, що угорський уряд заборонив в’їзд до країни Командувачу Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберту Бровді, етнічному угорцю, через атаки по нафтопроводу "Дружба". Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо рішення Угорщини і реагувати відповідно.

Бровді пізніше прокоментував угорську заяву: "Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога".

До удару по "Дружбі" Сіярто заявляв, що причиною погіршення українсько-угорських стосунків є порушення прав угорської етнічної меншини в Україні протягом десяти останніх років.

 

Теги: #угорщина #сійярто

