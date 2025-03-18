Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга і Петер Сійярто провели зустріч в Індії, домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч для обговорення питань порядку денного.

“На полях «Raisina Dialogue» я мав конструктивну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч, щоб детально обговорити всі питання нашого порядку денного”, - написав Сибіга у соцмережі Х.