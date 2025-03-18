Інтерфакс-Україна

Політика

16:41 18.03.2025

Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного

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Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга і Петер Сійярто провели зустріч в Індії, домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч для обговорення питань порядку денного.

“На полях «Raisina Dialogue» я мав конструктивну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч, щоб детально обговорити всі питання нашого порядку денного”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

 

Теги: #сійярто #сибіга

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