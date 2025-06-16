Інтерфакс-Україна
Політика
18:16 16.06.2025

Угорщина наклала вето на план Єврокомісії щодо відмови від нафти і газу з Росії – Сійярто

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Угорщина наклала вето на план Єврокомісії щодо відмови від нафти і газу з Росії – Сійярто

Угорщина застосувала право вето щодо висновку за підсумками Ради Європейського Союзу з енергетики, в якому містився заклик продовжувати працювати над забороною на газ і нафту з Росії, повідомляє в понеділок глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

“Угорщина ветувала висновок Ради з енергетики, що закликає Єврокомісію просувати план щодо заборони російського газу і нафти”, - написав міністр у соцмережі Х.

Він зазначив, що енергетична політика “входить до питань національної компетенції”, і тому Брюссель не повинен цим займатися.

За його словами, план Єврокомісії “ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку”.

Сійярто підкреслив, що з огляду на ескалацію на Близькому Сході “ми пропонуємо не виносити на обговорення цей план взагалі”.

 

Теги: #угорщина #сійярто #вето

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