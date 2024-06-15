Події

11:14 15.06.2024

У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто

1 хв читати
У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто

У рамковий документ, що регулює переговори між Європейським Союзом і Україною про членство, було внесено угорські вимоги про права національних меншин, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Після наполегливих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови було внесено до рамкового документа для переговорів з Україною. Тож тепер у нас є документ із Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна має повернути угорцям Закарпаття права, відібрані в них за останні роки", - написав Сійярто у Facebook у п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що низка країн не бажали вносити цей пункт до документа, однак Будапешт наполягає "на відновленні прав меншин, присвячених збереженню національної ідентичності, використанню рідної мови та вивченню рідної мови", які, на думку угорської сторони, порушуються в Україні.

Теги: #сійярто #документ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 23.04.2024
ДП "Документ" припинило видачу документів у закордонних підрозділах

ДП "Документ" припинило видачу документів у закордонних підрозділах

18:44 19.04.2024
Єрмак і Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

Єрмак і Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

12:26 01.03.2024
Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

18:46 29.01.2024
Переговори Кулеби та Єрмака із Сіярто тривали понад 6 годин - МЗС

Переговори Кулеби та Єрмака із Сіярто тривали понад 6 годин - МЗС

22:01 06.12.2023
Єрмак: Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС

Єрмак: Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС

19:49 07.04.2023
Кабмін затвердив документ, що дає змогу встановити "роумінговий безвіз" у 2023 році

Кабмін затвердив документ, що дає змогу встановити "роумінговий безвіз" у 2023 році

19:32 20.01.2023
Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році

Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році

06:44 30.08.2022
Група Єрмака-Расмуссена завершує узгодження проєкту рекомендацій щодо майбутніх безпекових гарантій для України

Група Єрмака-Расмуссена завершує узгодження проєкту рекомендацій щодо майбутніх безпекових гарантій для України

14:39 11.05.2022
Угорщина може підтримати впровадження ембарго на нафту з РФ, якщо ЄС надасть їй економічну допомогу на сотні мільйонів доларів - глава МЗС

Угорщина може підтримати впровадження ембарго на нафту з РФ, якщо ЄС надасть їй економічну допомогу на сотні мільйонів доларів - глава МЗС

07:09 02.12.2021
Кулеба поінформував Сійярто про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України

Кулеба поінформував Сійярто про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде складнішою - голова "Укренерго"

ОСТАННЄ

Росіяни продовжують атакувати на сході України, завдано 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще одна постраждала - поліція

У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

На Київщині на третю добу загасили пожежу на промисловому об'єкті після ворожої атаки

Окупанти за ніч обстріляли шість громад Сумської області

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів загинув один мешканець, один - поранений, є руйнування

Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування

Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА