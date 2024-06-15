У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто

У рамковий документ, що регулює переговори між Європейським Союзом і Україною про членство, було внесено угорські вимоги про права національних меншин, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Після наполегливих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови було внесено до рамкового документа для переговорів з Україною. Тож тепер у нас є документ із Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна має повернути угорцям Закарпаття права, відібрані в них за останні роки", - написав Сійярто у Facebook у п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що низка країн не бажали вносити цей пункт до документа, однак Будапешт наполягає "на відновленні прав меншин, присвячених збереженню національної ідентичності, використанню рідної мови та вивченню рідної мови", які, на думку угорської сторони, порушуються в Україні.