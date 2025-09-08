Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що президент США Дональд Трамп не надсилав Угорщині повідомлення щодо необхідності припинення закупівель російської нафти, повідомляє Telexet.

"Звичайно, такого повідомлення не було, навіть близько", - сказав він щодо повідомлень у пресі.

Він додав, що, на його думку, є дві групи європейських держав: одна група включає тих, хто паплюжить росіян і тих, хто купує у них нафту, таємно роблячи те ж саме через азіатських посередників, а інша група включає Угорщину і Словаччину, які купують російську нафту відкрито, а не таємно, у спосіб, визначений інфраструктурою.

Сійярто зазначив, що в Угорщину входять два нафтопроводи, один з РФ, а інший з Хорватії, але пропускна здатність останнього менша, ніж сукупний попит Угорщини та Словаччини. Це означає, що фізично неможливо буде забезпечити ці дві країни нафтою.

"Угорщина може безпечно функціонувати з точки зору енергетики з інфраструктурної та фізичної точки зору лише тоді, коли нафтопровід "Дружба" буде працювати. Трубопровід з Хорватії є чудовим додатковим трубопроводом, але він не може самостійно забезпечувати Угорщину та Словаччину", - сказав він.

У той же час Сійярто заявив, що це неправда, що українська армія атакувала нафтопровід "Дружба". Міністр сказав, що атака була спрямована проти так званого продуктового трубопроводу між РФ та Білоруссю.