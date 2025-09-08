Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував зустріч з очільником МЗС України у Будапешті цього тижня для обговорення українсько-угорських відносин.

"Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних у угорців на Закарпатті, - написав він у соцмережі Х.