Єрмак і Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"У межах постійного діалогу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Співрозмовники відзначили прогрес у ключових питаннях українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї - про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

Як повідомляється, Єрмак і Сіярто наголосили, що двостороння комунікація відбувається за планом, і "домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем'єр-міністра Угорщини".