Інтерфакс-Україна

Події

04:51 23.03.2025

Сійярто: поки становище угорської громади в Україні не зміниться – прогресу у вступі до ЄС не буде

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив супротив Будапешта переговорам про вступ України до ЄС "порушеннями прав угорської громади в Закарпатській області". Заяву він зробив, переповідаючи зміст розмови з міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер, у пості в мережі Facebook у суботу увечері.

"Сьогодні говорили по телефону з моєю новою австрійською колегою про постійні порушення прав угорської громади в Закарпатській області та зусилля щодо інтеграції України. Я ціную намір Беате Майнл-Райзінгер допомогти, але залишається ситуація, що український уряд, попри постійні обіцянки та приємні слова, не повертав права меншин, відібрані у угорської громади з 2015 року", - написав Сійярто на Facebook.

Шеф угорського МЗС заявив, що це "абсолютно суперечить" європейським цінностям.

"Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути", - резюмував Сійярто.

Карту нібито "порушення прав" закарпатських угорців, Будапешт розігрує особливо активно в останнє десятиліття. На високому рівні подібні звинувачення звучали саме від Сійярто у січні 2024 року під час переговорів з тодішнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Повернення статус-кво 2015 року Угорщина сформулювала тоді в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя. Незадовго до цього у грудні 2023 року представники угорської громади Закарпатської області звернулися до тодішнього голови Європейської Ради Шарля Мішеля і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з закликом підтримати вступ України до ЄС, зокрема й через дотримання Україною прав національних меншин.

Як повідомлялося, 7 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував винесення на ввнутрішній референдум в його державі питання членства України в Європейською Союзі. 14 березня президент України Володимир Зеленський ствердив, що Угорщина – єдина країна яка блокує процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FCFTXDWjn/

https://www.facebook.com/share/p/1C1BkDnUGt/

Теги: #угорщина #сійярто #єс #меншина

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