15:30 05.09.2025

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою поточну ситуацію в регіоні на прикордонному пункті з Україною.

"Прем'єр-міністр Роберт Фіцо та президент Європейської Ради Антоніу Кошта зустрілися сьогодні на прикордонному пункті з Україною. Прем'єр-міністр Фіцо також повідомив Кошту про свій нещодавній візит до Китаю, з якого він щойно повернувся. Лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні", - йде мова у повідомленні, яке опубліковано на сторінці Фіцо у Facebook.

Відомо, що прем'єр-міністр Словаччини має намір обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді питання енергетичної інфраструктури.

 

