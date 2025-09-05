ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

Вищий антикорупційний суд на засіданні в четвер, 4 вересня, задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкції до колишнього народного депутата України VII скликання від політичної партії "Партія регіонів" Володимира Олійника.

"В дохід держави стягнуто наступні активи: 1/2 та 1/4 об'єктів нерухомого майна, яке знаходяться в місті Черкаси; 1/2 об'єкту нерухомого майна, яке знаходиться в Київській області; 1/2 самохідного, моторного прогулянкового судна. Водночас судом відмовлено в частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", яка належить дружині Володимира Олійника – Олійник Людмилі Геннадіївні", - повідомляє пресслужба Мінюсту.

Судове рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене учасниками справи протягом п'яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті Вищого антикорупційного суду.

Як нагадали в міністерстві, Олійник після подій Революції Гідності виїхав до РФ, де подав позов до Дорогомиловського районного суду м. москви щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Крім того він є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого "Комітету спасіння України" та активно бере участь в російських пропагандистських програмах.

В своїх виступах Олійник публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди з метою формування спотвореної позиції на події, які відбуваються в Україні.