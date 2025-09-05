Інтерфакс-Україна
Події
13:32 05.09.2025

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

2 хв читати
Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Угорщина блокує процес вступу України до Європейського Союзу, Україна готова зустрічатись з прем’єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном, щоб проговорити, чим вони незадоволені, чим Україна може допомогти, заявив президент Володимир Зеленський.

"На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес, але ми також констатуємо, що з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв. Ми це робимо. Юридично і фактично ми робимо все, що нам рекомендує Євросоюз, Єврокомісія", - сказав Зеленський на пресконфренції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

За словами президента, він не бачить, що "є фундамент для будь-яких закидів з боку угорської сторони до нас".

"Але, тим не менш, ми готові до діалогу. Про це говорили сьогодні з президентом Коштою, ми готові зустрічатись з Орбаном, проговорювати, чим ще вони не задоволені і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що президент США Дональд Трамп почув сигнал від України щодо блокування Угорщиною процесу вступу до ЄС. У свою чергу, Америка підтримує членство України в Євросоюзі і працюватиме над тим, щоб зі свого боку розблокувати цей процес для України.

Окрім того, за підсумками вчорашньої розмови з Трампом є домовленість, що команда від ЄС буде "зустрічатись щодо санкцій з американськими представниками, будуть обговорювати, як зупиняти всі канали торгівлі енергетикою, енергетикою з "руськими", зазначив президент України.

Теги: #угорщина #україна #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 05.09.2025
Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

13:20 05.09.2025
Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

13:02 05.09.2025
Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

19:20 04.09.2025
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

18:31 04.09.2025
Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

18:23 04.09.2025
Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

18:10 04.09.2025
Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

05:45 04.09.2025
Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

00:40 04.09.2025
Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

16:24 03.09.2025
Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

ВАЖЛИВЕ

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

ОСТАННЄ

Після повернення незалежності НАБУ-САП відповідальність на нас в рази більше – Кривонос

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Зеленський: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

На "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн в 2026 р.

Керівники антикорупційних органів: Ніякої помсти СБУ підозрою Вітюку немає

На Алеї захисників України урочисто відкрили пам’ятний знак "Розвідка"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА