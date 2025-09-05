Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Угорщина блокує процес вступу України до Європейського Союзу, Україна готова зустрічатись з прем’єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном, щоб проговорити, чим вони незадоволені, чим Україна може допомогти, заявив президент Володимир Зеленський.

"На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес, але ми також констатуємо, що з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв. Ми це робимо. Юридично і фактично ми робимо все, що нам рекомендує Євросоюз, Єврокомісія", - сказав Зеленський на пресконфренції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

За словами президента, він не бачить, що "є фундамент для будь-яких закидів з боку угорської сторони до нас".

"Але, тим не менш, ми готові до діалогу. Про це говорили сьогодні з президентом Коштою, ми готові зустрічатись з Орбаном, проговорювати, чим ще вони не задоволені і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що президент США Дональд Трамп почув сигнал від України щодо блокування Угорщиною процесу вступу до ЄС. У свою чергу, Америка підтримує членство України в Євросоюзі і працюватиме над тим, щоб зі свого боку розблокувати цей процес для України.

Окрім того, за підсумками вчорашньої розмови з Трампом є домовленість, що команда від ЄС буде "зустрічатись щодо санкцій з американськими представниками, будуть обговорювати, як зупиняти всі канали торгівлі енергетикою, енергетикою з "руськими", зазначив президент України.