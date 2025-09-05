Інтерфакс-Україна
Події
04:08 05.09.2025

Трамп планує після розмови з Зеленським поспілкуватися з Путіним

Президент США Дональд Трамп після спілкування телефоном у четвер з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом розмову з Путіним. Про це Трамп сказав під час ексклюзивної вечері з керіниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі в четвер увечері.

Трампу задали питання чи "після сьогоднішнього телефонного дзвінка до президента України Зеленського чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним?"

"Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних – ІФ-У) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни", - сказав Трамп.

"Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна РФ проти України – ІФ-У) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", - додав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=g69ax41lUZ0

Теги: #путін #заява #трамп #сша

