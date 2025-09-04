Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Гуманітарний координатор в Україні Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) Матіас Шмале рішуче засудив удар збройних сил РФ в чернігівській області, унаслідок якого загинули та отримали поранення працівники Данської ради у справах біженців, повідомило УКГС ООН в четвер.

"Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил Російської Федерації в Чернігівській області", - цитують заяву Шмале в прес-релізі УКГС ООН.

"Наші колеги присвятили своє життя допомозі людям в Україні, які потерпають від нищівних наслідків війни, часто самі наражаючись на небезпеку. Лише цього року ще до сьогоднішнього удару в Україні вже загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників і ще 34 зазнали поранень", - додав Шмале.

Він наголосив, що "мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права".

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по блокпосту на в'їзді у Новоселівку в Чернігівській області. Удар був нанесений по співробітникам гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Внаслідок удару двоє людей загинули і троє були поранені.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CPqUXZj8s/