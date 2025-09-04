Інтерфакс-Україна
Події
18:05 04.09.2025

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

1 хв читати
Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, і цим допомагають російській воєнній машині, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина…", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава держави нагадав, що коли РФ атакувала українську енергосистему, а у відповідь Україна атакувала їхню енергетику, на які росіяни заробляють гроші і потім витрачають на зброю, "то саме ці дві країни (Словаччина й Угорщина – ІФ-У) жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти".

"Тому, бачите, Україна знайшла такий вид санкцій. Безумовно, я радий, що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупинити", - наголосив Зеленський.

Теги: #нафта #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 04.09.2025
Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

10:48 04.09.2025
РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

08:58 04.09.2025
Трамп: Щось відбудеться, але Путін та Зеленський ще не готові до переговорів

Трамп: Щось відбудеться, але Путін та Зеленський ще не готові до переговорів

08:41 04.09.2025
Адміністрація Трампа просить Верховний суд США терміново зберегти його тарифи, скасовані раніше судами

Адміністрація Трампа просить Верховний суд США терміново зберегти його тарифи, скасовані раніше судами

20:37 03.09.2025
Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

19:15 03.09.2025
Трамп: У мене немає послань до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішеннями

Трамп: У мене немає послань до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішеннями

16:24 03.09.2025
Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

22:44 02.09.2025
Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

22:19 02.09.2025
Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

17:46 27.08.2025
Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

ВАЖЛИВЕ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

ОСТАННЄ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

САП: викрито корупцію при закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, серед підозрюваних – колишній заступник міністра

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

Зеленський за результатами "Коаліції охочих": Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні

Міноборони та Мінцифри оголосили грантовий конкурс Brave1 для рішень на основі ШІ

У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА