17:56 04.09.2025

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ робить все, щоб відтермінувати зустріч лідерів.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

За його словами, зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом, "бажано закінченням війни".

