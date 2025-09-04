Росіяни просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

Російські підрозділи просунулся вперед на кількох ділянках фронту, повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Степової Новосілки, Дерилового та Малої Токмачки", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Згідно з даними проекту, в районах Степової Новосілки (Петропавлівська сільська громада Куп'янського району Харківської області) та Дерилового (Лиманська міська територіальна громада Донецької області) площа окупованої території зросла з 18 580,44 км кв до 18 602,12 км кв.

В районі Малої Токмачки (Пологівський район Запорізької області) площа окупованої території зросла з 46 791,99 км кв до 46 798,35 км кв.