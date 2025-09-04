Інтерфакс-Україна
Події
16:58 04.09.2025

Росіяни просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

1 хв читати

Російські підрозділи просунулся вперед на кількох ділянках фронту, повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Степової Новосілки, Дерилового та Малої Токмачки", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Згідно з даними проекту, в районах Степової Новосілки (Петропавлівська сільська громада Куп'янського району Харківської області) та Дерилового (Лиманська міська територіальна громада Донецької області) площа окупованої території зросла з 18 580,44 км кв до 18 602,12 км кв.

В районі Малої Токмачки (Пологівський район Запорізької області) площа окупованої території зросла з 46 791,99 км кв до 46 798,35 км кв.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 03.09.2025
Сили оборони відкинули противника поблизу села Товсте, ворог просунувся у селі Перебудова – DeepState

Сили оборони відкинули противника поблизу села Товсте, ворог просунувся у селі Перебудова – DeepState

16:48 01.09.2025
Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

15:32 01.09.2025
Окупанти не контролюють Дачне Дніпропетровської області, але іноді піднімають там свій прапор, – DeepState

Окупанти не контролюють Дачне Дніпропетровської області, але іноді піднімають там свій прапор, – DeepState

13:30 01.09.2025
Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

14:35 31.08.2025
Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

13:24 15.08.2025
DeepState повідомляє про просування окупантів на 16 кв км на заході Донецької області за добу, але "сіра зона" зменшилася

DeepState повідомляє про просування окупантів на 16 кв км на заході Донецької області за добу, але "сіра зона" зменшилася

10:32 14.08.2025
Окупанти за добу просунулися на 4 ділянках в трьох областях, захопили понад 20 кв. км – DeepState

Окупанти за добу просунулися на 4 ділянках в трьох областях, захопили понад 20 кв. км – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

ОСТАННЄ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

САП: викрито корупцію при закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, серед підозрюваних – колишній заступник міністра

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

Зеленський за результатами "Коаліції охочих": Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні

Міноборони та Мінцифри оголосили грантовий конкурс Brave1 для рішень на основі ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА