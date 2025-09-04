Інтерфакс-Україна
Події
16:22 04.09.2025

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Лідери понад 30 країн у форматі офлайн і онлайн приєдналися до засідання "Коаліції охочих" у Парижі, де детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, лідери мають однакове бачення того, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

"Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія", - повідомив президент.

Він також окремо подякував президенту США Дональду Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Сполучених Штатів забезпечувати підтримку України зі свого боку.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, на засіданні були присутні президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф.

Під час зустрічі партнери відзначили роботу, яку провели головнокомандувачі армій і військові над практичною рамкою гарантій безпеки. Лідери погодилися, що настав час перейти до політичної рамки. У свою чергу, Віткофф запевнив, що США також забезпечать підтримку гарантування безпеки України.

