15:52 04.09.2025

У справі ексголови Верховного суда Князєва підозру отримав бізнесмен, що сприяв передачі коштів, - НАБУ

Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену, який сприяв передачі коштів від власника групи "Фінанси та кредит", у справі щодо отримання неправомірної вигади ексголовою Верховного суду, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"За даними слідства, бізнесмен (власник групи "Фінанси та кредит") домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Йому інкримінують злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодекса України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

НАБУ і САП встановили, що у 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак перша інстанція відмовила у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

Щоб уникнути втрати акцій, у березні 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному суді. Протягом березня–квітня 2023 року він за посередництва інших осіб передав адвокату $2,7 млн (з яких $1,8 млн призначались суддям Верховного суду, решта – посередникам).

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката викрито під час отримання другого траншу неправомірної вигоди – $450 тис.

