12:58 04.09.2025

Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом запланована в Парижі, куди вони обидва приїхали для участі в засіданні "Коаліції охочих", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

Як повідомлялося, перед самітом "Коаліції охочих" на підтримку України проти російської агресії, спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Парижа, де як очікується, проведе переговори з українською делегацією, повідомляє видання Devdiscourse, опираючись на дипломатичні джерела.

