Інтерфакс-Україна
Події
12:35 04.09.2025

У Козачій Лопані на Харківщині двоє людей загинули, ще двоє поранені через детонацію ворожого дрона

1 хв читати

Двоє цивільних загинули, ще двоє зазнали поранень через детонацію російського fpv-дрону у Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області 4 вересня орієнтовно у 9:00-9:30, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"За попередньою інформацією, чоловіки "затрофеїли" один з ворожих fpv-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті двоє осіб 51-го та 41-го років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49-ти та 36-ти років отримали численні уламкові поранення та опіки", - написав Задоренко у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, у зв’язку з критичною безпековою ситуацією, евакуація постраждалих ускладнюється через ворожу активність у небі над Козачою Лопаню. "Наразі опрацьовуються усі можливі варіанти евакуації поранених для надання їм кваліфікованої медичної допомоги", - написав Задоренко.

Теги: #харківська_область

