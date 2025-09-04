Кабмін передав Мінсоцполітики державне Інформагентство "Ре-інформ" та Агенцію національної єдності

Кабінет міністрів України передав Міністерству соціальної політики, сімʼї та єдності майнові комплекси державного підприємства "Інформаційне агентство "Ре-інформ" та державного некомерційного підприємства "Агенція національної єдності".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідним рішенням, ухваленим на засіданні уряду у середу, майнові комплекси "Ре-інформа" та "Агенції національної єдності" передані з сфери управління Міністерства національної єдності до сфери управління Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.