Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів України на засіданні в середу звільнив заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергія Бєляєва з займаної посади, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Крім того, звільнено Івана Рудого з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (у звʼязку з ліквідацією Комісії); Василя Коротецького - з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм; Володимира Мозгунова - з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.