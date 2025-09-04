Інтерфакс-Україна
Події
09:26 04.09.2025

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

1 хв читати
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів України на засіданні в середу звільнив заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергія Бєляєва з займаної посади, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Крім того, звільнено Івана Рудого з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (у звʼязку з ліквідацією Комісії); Василя Коротецького - з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм; Володимира Мозгунова - з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

 

Теги: #кабмін #кадрові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 04.09.2025
Кабмін ліквідував Координаційну раду з реформи освіти та низку оргкомітетів

Кабмін ліквідував Координаційну раду з реформи освіти та низку оргкомітетів

11:37 02.09.2025
Кабмін за рішенням суду поновив Сьомкіна на посаді заступника голови Держкіно з 2014р і має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплати

Кабмін за рішенням суду поновив Сьомкіна на посаді заступника голови Держкіно з 2014р і має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплати

14:01 28.08.2025
Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

18:10 27.08.2025
Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

15:49 27.08.2025
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

15:42 27.08.2025
Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

15:29 27.08.2025
Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

14:51 27.08.2025
Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

14:49 27.08.2025
Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

ОСТАННЄ

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

Кабмін передав Мінсоцполітики державне Інформагентство "Ре-інформ" та Агенцію національної єдності

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

УЧХ отримав відзнаку "Друг Сінгапурського Червоного Хреста"

Прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах Миколаєва за два тижні - Свириденко

У лікарні Сум помер чоловік, поранений під час обстрілу 26 серпня

Кабмін передбачив для журналістів державних і комунальних медіа 2% надбавки за кожен рік стажу

У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли

Шмигаль запропонував Новій Зеландії співробітництво у виробництві морських дронів

Кабмін пропонує припинити участь України в угоді СНД про взаємне визнання ліцензій на будівельну діяльність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА