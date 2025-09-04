Трамп: Щось відбудеться, але Путін та Зеленський ще не готові до переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує працювати над досягненням мирної угоди між Росією та Україною, незважаючи на складнощі та невизначеність щодо проведення прямих переговорів між Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським, йдеться в його інтерв’ю для CBS News.

"Я стежу за цим, бачу все і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським…Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось станеться. Ми це зробимо", – сказав Трамп у телефонному інтерв’ю.

Трамп також пояснив, що його підхід до дипломатичних переговорів полягає у зборі ключових лідерів в одному приміщенні для досягнення домовленостей у реальному часі, часто за його посередництва. "Часто вони воюють один з одним так довго, що навіть не думають про мир. Це стає способом життя. І коли я їх збираю разом, я можу переконати їх: "Давайте. Зробимо мир. Досить. Ви вже втратили достатньо життів"", – зазначив Трамп.

На запитання, чи іноді доводиться чекати, Трамп відповів: "Ми мали кілька дуже вдалих днів, на щастя, і коли я зводжу їх у кімнату разом або хоча б забезпечую їхнє спілкування, це зазвичай спрацьовує. Ми врятували мільйони життів".

Трамп висловив занепокоєння жертвами серед мирного населення внаслідок конфлікту, однак заявив, що продовжуватиме наполягати на досягненні мирної угоди між Росією та Україною. "Я думаю, що ми все владнаємо", – зазначив президент США. Він додав, що, на його думку, врегулювання російського напрямку мало б бути легшим порівняно з іншими конфліктами, однак ситуація виявилася дещо складнішою.

"Чесно кажучи, російський напрямок, я вважав, мав би бути легшим серед тих, які я зупиняв, але він виявився трохи складнішим, ніж деякі інші", – додав Трамп.