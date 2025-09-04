Інтерфакс-Україна
08:56 04.09.2025

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Велика Британія витратила понад 1 млрд фунтів стерлінгів на постачання озброєння та військової підтримки для України, використавши кошти, отримані від заморожених російських активів, зазначено в пресрелізі на сайті уряду Великої Британії за підсумками візиту міністра оборони Джона Гілі до Києва.

За ці гроші закуплено артилерійські боєприпаси, ракети для систем протиповітряної оборони, безпілотники, запчастини та інше обладнання, необхідне для підтримки і ремонту української військової техніки. Це дозволило оперативно поставити сотні тисяч снарядів і сотні ракет, укласти нові контракти на обслуговування та ремонт техніки, а також підтримати військові операції України на фронті.

"Велика Британія нарощує військову підтримку, щоб допомогти Україні захищатися від незаконного вторгнення Путіна, одночасно працюючи над забезпеченням миру завтра через "Коаліцію охочих". Понад 1 млрд фунтів військової підтримки вже профінансовано за рахунок заморожених російських активів, а за останні 50 днів ми прискорили поставки критично важливого обладнання та спорядження українським військовим", – заявив Гілі.

За останні 50 днів Велика Британія поставила Україні: 4,7 млн патронів для стрілецької зброї, 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів, понад 2,5 тис. безпілотників, понад 200 систем електронної боротьби, 100 одиниць легкого озброєння, 30 транспортних засобів, а також додаткове обладнання для протидії дронам і ППО.

Велика Британія цього року витратить на військову підтримку України 4,5 млрд фунтів, зокрема 2,26 млрд фунтів надано у вигляді кредиту через Фонд прискорених надзвичайних доходів, який повертається за рахунок коштів із заморожених російських активів.

"Крім того, пресреліз наголошує на нових санкціях Великої Британії проти осіб, причетних до насильницької депортації, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей. На сьогодні понад 19 500 українських дітей були насильно вивезені або депортовані російською владою до Росії та тимчасово окупованих територій України", - йдеться на сайті відомства.

 

