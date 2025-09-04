Інтерфакс-Україна
Події
07:28 04.09.2025

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 92 од. спецтехніки

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 4 бронемашини, 43 артсистеми, 261 БПЛА, а також 92 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1085410 (+840) осіб, танків – 11157 (+0) од, бойових броньованих машин – 23241 (+4) од, артилерійських систем – 32385 (+43) од, РСЗВ – 1479 (+2) од, засоби ППО – 1215 (+2) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261), крилаті ракети – 3686 (+22), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60692 (+92), спеціальна техніка – 3956 (+0), - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

