Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

Під час пресконференції за підсумками засідання Колегії ЄС Висока представниця Європейського союзу Кая Каллас наголосила, що для забезпечення безпеки Європи ключове значення має сильна українська армія, а Росія не демонструє бажання завершити війну, продовжуючи наносити удари по українській території.

"Очевидно, що Росія не демонструє справжнього бажання завершити цю війну, і минулої ночі ми знову бачили удари по Україні, тож нам потрібно реагувати на їхні наслідки. Для Європи це може означати лише одне — більше військової, дипломатичної та економічної підтримки України. У разі ж припинення вогню сильна українська армія буде найнадійнішою гарантією безпеки, і саме тому ми підтримуємо Україну підготовкою, фінансуванням та постачанням обладнання", - зазначила Каллас.

Вона також підкреслила, що на тлі дипломатичних ініціатив західних лідерів автократичний альянс шукає швидкий шлях до нового світового порядку. "Коли ми бачимо президента Сі разом із лідерами Росії, Ірану, Північної Кореї та Пекіна сьогодні, це не просто антизахідна демонстрація. Це прямий виклик міжнародній системі, побудованій на правилах. І це не лише символічно. Війна Росії в Україні підтримується Китаєм. Це реалії, з якими Європа має зіткнутися", — додала вона.

